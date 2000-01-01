31.07 07:20 MIGnews.com
Асад разгромил остатки ISIS у израильской границы
Сирийские правительственные войска восстановили полный контроль над израильско-сирийской границей в районе Голанских высот.
Последние остатки ISIS выбиты из “котла” близ израильской границы.
Кровопролитная кампания, длившаяся шесть недель, закончилась победой лоялистов.
Сирийские мятежники выбили сирийскую армию из приграничного района еще в 2011 году. Позднее контроль над частью этих территорий перешел к связанной с ISIS группировке Армия Халида бин аль-Валида.
Судьба боевиков разгромленной группировки на настоящий момент не ясна.
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