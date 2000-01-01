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Асад разгромил остатки ISIS у израильской границы 31.07 07:20   MIGnews.com

Асад разгромил остатки ISIS у израильской границы

Сирийские правительственные войска восстановили полный контроль над израильско-сирийской границей в районе Голанских высот.

Последние остатки ISIS выбиты из “котла” близ израильской границы.

Кровопролитная кампания, длившаяся шесть недель, закончилась победой лоялистов.

Сирийские мятежники выбили сирийскую армию из приграничного района еще в 2011 году. Позднее контроль над частью этих территорий перешел к связанной с ISIS группировке Армия Халида бин аль-Валида.

Судьба боевиков разгромленной группировки на настоящий момент не ясна.


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