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Трамп готов встретиться с Рухани в любое время 31.07 06:52   MIGnews.com

Трамп готов встретиться с Рухани в любое время

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани “ в любой момент”.

Трамп готов встретиться с Рухани “без всяких предварительных условий”.

Трамп выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конти.

Он заявил, что готов к встрече: “Я готов встречаться с кем угодно. Нет ничего неправильного в такой встрече. Никаких предварительных условий нет. Если они хотят встретиться - я с ними встречусь. Хорошо для страны, хорошо для них, хорошо для нас и хорошо для всего мира. Если они хотят встретиться, я с ними встречусь”.

Заявления Трампа последовали после серии взаимных обвинений и оскорблений, прозвучавших со стороны лидеров двух государств.

Вашингтон в ближайшие недели готовиться восстановить режим санкций против Ирана, отмененный ядерной сделкой президента Обамы летом 2015 года. Против восстановления санкций выступают Британия, Франция, Китай, Россия и Германия.

В ответ советник Рухани, Хамид Абуталеби заявил, что “возвращение к ядерной сделке” и “уважение национальных прав Ирана” проложит путь к переговорам.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он поддержит встречу с иранцами , если те изменят свое поведение: президент встретится с этими людьми ради решения проблем”.


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