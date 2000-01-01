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ЦАХАЛ ответил на обвинения Норвегии в жестокости | Фото: Israel Defense Forces/Flickr01.08 08:12   MIGnews.com

ЦАХАЛ ответил Норвегии на обвинения в жестокости

В Армии обороны Израиля считают правомерным применение силы к пассажирам и экипажу норвежского судна Kaarstein, которое, будучи под норвежским флагом, пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газы в рамках "Флотилии свободы" 29 июля.

"Результаты расследования инцидента демонстрируют, что во время захвата судна было совершено разумное применение силы для преодоления сопротивления пассажиров", - цитирует "Хадашот" заявление военных.

Стоит отметить, что реакция ЦАХАЛа последовала в ответ на коммюнике МИД Норвегии, который потребовала от Израиля объяснений.

Масла в огонь подливает то, что на борту "Каарстейна" находился некий Миккель Грунер – представитель Социалистической левой партии в муниципалитете города Берген, второго по величине в норвежском королевстве.


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