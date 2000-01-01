ЦАХАЛ ответил Норвегии на обвинения в жестокости

В Армии обороны Израиля считают правомерным применение силы к пассажирам и экипажу норвежского судна Kaarstein, которое, будучи под норвежским флагом, пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газы в рамках "Флотилии свободы" 29 июля.
"Результаты расследования инцидента демонстрируют, что во время захвата судна было совершено разумное применение силы для преодоления сопротивления пассажиров", - цитирует "Хадашот" заявление военных.
Масла в огонь подливает то, что на борту "Каарстейна" находился некий Миккель Грунер – представитель Социалистической левой партии в муниципалитете города Берген, второго по величине в норвежском королевстве.