31.07 19:31 MIGnews.com

Инцидент с Флотилией свободы пахнет международных скандалом

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Норвегия потребовала от Израиля объяснений по поводу правовых оснований для ареста рыболовного судна Kaarstein, которое, будучи под норвежским флагом, пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газы 29 июля.Члены норвежского дипломатического корпуса оказывали консульскую помощь пяти подданным Норвегии, оказавшимся в числе 22 пассажиров и членов экипажа, задержанных на борту корабля. Двоих оказавшихся с ними граждан Израиля отпустили достаточно оперативно."Мы попросили израильские власти уточнить обстоятельства, связанные с арестом судна и правовым основанием для подобного вмешательства", - цитирует Reuters пресс-секретаря министерства иностранных дел Норвегии.Лидер норвежской "флотилии свободы" Торстейн Дале называет Kaarstein первым норвежским судном, которое пыталось прорвать блокаду анклава. По его словам, во время рейда ЦАХАЛа израильские солдаты ударили капитана по голове, хотя серьезно никто и не пострадал.Лидер Социалистической левой партии Норвегии Аудун Лисбаккен призвал МИД выразить ноту протеста против "захвата" Израилем норвежского судна в международных водах и потребовал освободить некоего Миккеля Грунера, который был задержан израильскими военнослужащими. Масла в огонь подливает то, что Грунер представляет партию Лисбаккена в муниципалитете города Берген, второго по величине в норвежском королевстве.В министерства иностранных дел Еврейского государства это пока что не комментируют.