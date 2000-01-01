31.07 18:18 MIGnews.com

БАГАЦ обязал ортодоксов включить женщин в партию

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Верховный суд Израиля обязал "Агудат Исраэль" – одну из двух фракций в составе ортодоксальной партии "Яадут а-Тора" в Кнессете – разрешить женщинам баллотироваться на парламентских и муниципальных выборах.Согласно судебному решению, руководство "Агудат Исраэль" – члены Совета мудрецов Торы – должна убрать из правил запрет на участие женщин в партийной жизни. Причем на это им дается месяц – до 2 сентября, за три недели до крайнего срока подачи заявок на участие в выборах мэров и в муниципалитеты."Это важный шаг для исторического пути интеграции женщин в политику и предотвращения подачи партийных списков без женщин", - цитирует JPost активистку и главу организации женщин-харедим "Ир Веем" ("Город и мать") Михаль Черновицки.Во время судебного заседания представитель государства назвал правила партии дискриминационными, но советовал суду последовать заключению юридического советника правительства Авихая Мандельблита и воздержаться от вмешательства во внутрипартийную политику "Яадут а-Тора".В свою очередь "Агудат Исраэль" утверждают, что запрет на участие женщин в выборах основан не на еврейских законах, а на ортодоксальных культуре и ценностях и является проявлением уважения к слабому полу.