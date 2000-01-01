Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












БАГАЦ обязал ортодоксов включить женщин в партию 31.07 18:18   MIGnews.com

БАГАЦ обязал ортодоксов включить женщин в партию

Верховный суд Израиля обязал "Агудат Исраэль" – одну из двух фракций в составе ортодоксальной партии "Яадут а-Тора" в Кнессете – разрешить женщинам баллотироваться на парламентских и муниципальных выборах.

Согласно судебному решению, руководство "Агудат Исраэль" – члены Совета мудрецов Торы – должна убрать из правил запрет на участие женщин в партийной жизни. Причем на это им дается месяц – до 2 сентября, за три недели до крайнего срока подачи заявок на участие в выборах мэров и в муниципалитеты.

"Это важный шаг для исторического пути интеграции женщин в политику и предотвращения подачи партийных списков без женщин", - цитирует JPost активистку и главу организации женщин-харедим "Ир Веем" ("Город и мать") Михаль Черновицки.

Во время судебного заседания представитель государства назвал правила партии дискриминационными, но советовал суду последовать заключению юридического советника правительства Авихая Мандельблита и воздержаться от вмешательства во внутрипартийную политику "Яадут а-Тора".

В свою очередь "Агудат Исраэль" утверждают, что запрет на участие женщин в выборах основан не на еврейских законах, а на ортодоксальных культуре и ценностях и является проявлением уважения к слабому полу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:49
Еще одна активистка спасала от депортации мигранта  
18:59
Главный раввин Иерусалима – против гей-флагов в столице
18:52
Бельгия: румыны хотели заработать на краже медного кабеля
18:04
Нефть всему голова
17:44
Антисемитское граффити на стенах синаноги во Франции
17:00
Подозрение на инфильтрацию в Адам
16:45
Международные группы помощи обвинили в сексуальном насилии
16:35
ПА запретила арабам выбирать мэра Иерусалима
16:02
Лапид: закон о национальном государстве необходимо исправить
15:53
Большинство израильтян поддержали "Национальный закон"
15:44
В Вервье мужчина подорвал себя на футбольном поле
15:07
Террорист в Адам ранее задерживался за посты в facebook
14:34
Яхимович: Броши брутально атаковал униженную им женщину
14:11
В Сеуле ответили на разработку Пхеньяном нового оружия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus