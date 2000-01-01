Brexit не повод сокращать штат в учреждениях ЕС

Европейская комиссия призвала страны-члены не использовать Brexit как повод для сокращений в учреждениях ЕС. В документе ЕК указано, что влияние Brexit на загруженность и функционирование администраций учреждений ограничено, Brexit может даже привести к еще большей нагрузке в некоторых сферах.
Документ, который в начале июля обсудили еврокомиссары, утверждает, что "английский язык останется официальным и рабочим языком. Из этого следует, что ".
Далее сообщается, хотя представительство в Великобритании и региональные офисы в Белфасте, Кардиффе и Эдинбурге будут закрыты, ЕС все равно потребуется дипломатическое представительство в Великобритании. Когда Великобритания покинет ЕС, представительство Евросоюза начнет работать в Лондоне в 2019 году, пишет Politico.
Документ также отмечает, что единственное возможное сокращение может произойти в тех учреждениях, структура членства которых основывается на принадлежности к государству-члену. Например, в Европарламенте, в котором после Brexit не будет британских евродепутатов и сотрудников.
Кроме того, в Еврокомиссии и Европейской счетной палате станет на одного комиссара и на одного члена меньше, как и персонала. Европейский суд также покинут трое членов от Великобритании.