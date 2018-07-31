Власти очищают Гранд-канал от водного транспорта

Власти Венеции запретили использование каноэ, байдарок, катамаранов и других плавсредств на Гранд-канале - самый известный канал, который является одним из главных транспортных путей города.
Плавсредства, которые принадлежат жителям исторического центра Венеции или предприятиям, которые регулируются местными органами власти, освобождаются от запрета, включая известные гондолы города и другие традиционные венецианские лодки, хотя на них распространяются собственные правила, пишет The Local.
Ранее каноэ и аналогичные лодки запрещалось использовать на основных водных путях города в час пик, с 8 до 15 часов по будням и с 8:00 до 13:00 по субботам, но с 1 августа запрет будет постоянно применяться в наиболее загруженных районах.
Запрет распространяется на Гранд-канал, канал Каннареджио и другие маршруты, используемые водным общественным транспортом Венеции.
На некоторых более незначительных водных путях запрет будет применяться с 7 утра до 5 вечера в будние дни и с 7 утра до 3 вечера по субботам.