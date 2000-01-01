31.07 16:02 MIGnews.com

Лапид: закон о национальном государстве необходимо исправить

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид провел сегодня встречу с председателем форума глав местных друзских и черкесских советов, Муфидом Мараи. Во время встречи, Мараи рассказал лидеру "Еш Атид" о том, что глава правительства Биньямин Нетаниягу во время подготовки закона о национальном характере государства отказался встретиться с ним, несмотря на многочисленные просьбы, и только после того, как закон был принят и вызвал огромное недовольство друзской общины, премьер-министр согласился на встречу."Закон о национальном характере государства необходимо исправить. Формулировка принятого закона оскорбительна, а наше государство не имеет никакого права оскорблять граждан страны, которые служат в армии и рискуют своими жизнями, защищая нас. Правительство должно признать, что совершило ошибку и немедленно ее исправить", - отметил после встречи Яир Лапид.Лидер партии "Еш Атид" также добавил, что на исходе ближайшей субботы, он и представители партии примут участие в митинге на площади Рабина в Тель-Авиве в знак поддержки друзской общины, выступающей против принятого закона о национальном характере государства."Никто не против того, что Израиль – национальное государство еврейского народа. Мы просто не согласны с тем, что нынешнее правительство принимает законы, оскорбляющие граждан страны", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.