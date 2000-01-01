Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Лапид: закон о национальном государстве необходимо исправить 31.07 16:02   MIGnews.com

Лапид: закон о национальном государстве необходимо исправить

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид провел сегодня встречу с председателем форума глав местных друзских и черкесских советов, Муфидом Мараи. Во время встречи, Мараи рассказал лидеру "Еш Атид" о том, что глава правительства Биньямин Нетаниягу во время подготовки закона о национальном характере государства отказался встретиться с ним, несмотря на многочисленные просьбы, и только после того, как закон был принят и вызвал огромное недовольство друзской общины, премьер-министр согласился на встречу.

"Закон о национальном характере государства необходимо исправить. Формулировка принятого закона оскорбительна, а наше государство не имеет никакого права оскорблять граждан страны, которые служат в армии и рискуют своими жизнями, защищая нас. Правительство должно признать, что совершило ошибку и немедленно ее исправить", - отметил после встречи Яир Лапид.

Лидер партии "Еш Атид" также добавил, что на исходе ближайшей субботы, он и представители партии примут участие в митинге на площади Рабина в Тель-Авиве в знак поддержки друзской общины, выступающей против принятого закона о национальном характере государства.

"Никто не против того, что Израиль – национальное государство еврейского народа. Мы просто не согласны с тем, что нынешнее правительство принимает законы, оскорбляющие граждан страны", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

пресс-служба фракции "Еш Атид"


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:00
Подозрение на инфильтрацию в Адам
16:45
Международные группы помощи обвинили в сексуальном насилии
16:35
ПА запретила арабам выбирать мэра Иерусалима
15:53
Большинство израильтян поддержали "Национальный закон"
15:44
В Вервье мужчина подорвал себя на футбольном поле
15:07
Террорист в Адам ранее задерживался за посты в facebook
14:34
Яхимович: Броши брутально атаковал униженную им женщину
14:11
В Сеуле ответили на разработку Пхеньяном нового оружия
14:02
Солдаты на границе с Газой были ранены одним снайпером
13:51
Москва: три сестры зарезали отца
13:32
Лидеры друзов призвали не спорить о национальном законе
12:30
Сирийцы: Ахед Тамими растолстела в израильской тюрьме
12:02
64% израильтян не верит прессе
11:37
Флот Британии спас смертника взорвавшего Manchester Arena
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus