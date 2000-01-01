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Яхимович: Броши брутально атаковал униженную им женщину | Фото:31.07 14:34   MIGnews.com

Яхимович: Броши брутально атаковал униженную им женщину

Депутат Кнессета Шели Яхимович выразила возмущение в связи с действиями товарища по фракции, депутата Эйтана Броши.

Броши был обвинен в совершении сексуальной атаки 15 лет назад. После этого он был исключен из Аводы, а Яхимович была в первых рядах обвинителей “секс-монстра”.

Броши уверяет всех в своей невиновности и говорит, что стал “жертвой военно-полевого трибунала”. Он заявил, что подаст в суд и на женщину, его обвиняющую, и на главу Аводы Ави Габая.

Яхимович заявила следующее: “Брутальная и отвратительная атака депутата Броши, посредством его адвоката против атакованной им женщины показывает нам еще раз, почему большинство женщин так боятся подать жалобу. Здесь вы видим все темные клише старого мира, обвиняющего жертву и ее мотивы. Если до сих пор кто-то еще сомневался, что Броши пора уходить, теперь он доказал, что не должен оставаться на публичной арене ни на одну минуту больше”.


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