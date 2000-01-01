31.07 13:32 MIGnews.com

Лидеры друзов призвали не спорить о национальном законе

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Лидеры друзской общины Израиля, включая друзского духовного лидера Мовафака Тарифа призвали оставить споры о национальном законе “за рамками ЦАХАЛа”.В заявлении лидеров говорится: “Члены друзской общины продолжат служить в ЦАХАЛе с высоко поднятыми головами, решительно и с чувством долга перед родиной”.Заявление было издано в тот же день, когда два друзских офицера объявили о том, что уходят из армии в знак протеста против принятия “национального закона”.В заявлении лидеров друзской общины говорится: “Дискуссии о национальном законе должны быть оставлены соответствующим инстанциям и они не должны вестись в рамках ЦАХАЛа. Мы, со своей стороны, продолжим борьбу за исправление закона и предоставление всем равных прав”.