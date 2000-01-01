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31.07 14:11   MIGnews.com

В Сеуле ответили на разработку Пхеньяном нового оружия

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили, что не имеют сведений о возможном продолжении работы КНДР над жидкотопливными межконтинентальными ракетами, в связи с чем не подтверждают данную информацию.

"Правительство пристально следит за развитием ситуации, мы держим тесную связь по этому вопросу с США. Но подтвердить мы не можем", - передали сообщение представителя ведомства на ТАСС.

Также агентство сообщает, что база, на которой разведывательное агентства США обнаружило следы постройки одной или двух ракет, в свое время была первой ракетной базой Северной Кореи, на которой разрабатывали подобное оружие.

Как сообщалось ранее, разведка Соединенных штатов получила спутниковые снимки, на которых видно базу по разработке межконтинентальных ракет и отслеживается процесс их сборки, что свидетельствует о продолжении работ Пхеньяна над запрещенным договоренностями с Южной Кореей и Штатами оружием.


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