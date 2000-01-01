В Сеуле ответили на разработку Пхеньяном нового оружия
В Министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили, что не имеют сведений о возможном продолжении работы КНДР над жидкотопливными межконтинентальными ракетами, в связи с чем не подтверждают данную информацию.
"Правительство пристально следит за развитием ситуации, мы держим тесную связь по этому вопросу с США. Но подтвердить мы не можем", - передали сообщение представителя ведомства на ТАСС.
Также агентство сообщает, что база, на которой разведывательное агентства США обнаружило следы постройки одной или двух ракет, в свое время была первой ракетной базой Северной Кореи, на которой разрабатывали подобное оружие.
Как сообщалось ранее, разведка Соединенных штатов получила спутниковые снимки, на которых видно базу по разработке межконтинентальных ракет и отслеживается процесс их сборки, что свидетельствует о продолжении работ Пхеньяна над запрещенным договоренностями с Южной Кореей и Штатами оружием.