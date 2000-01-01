Конте заявил о заинтересованности Италии в диалоге с Россией
Позиции президента США Дональда Трампа по распределению оборонных расходов стран - участниц НАТО и возможному возвращению России в Группу семи и возобновлению формата "восьмерки" (G8) являются "абсолютно резонными". Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с Трампом пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.
"Я лично разделяю [эти позиции]. Честно говоря, он выразил позицию и необходимость восстановить равновесие в расходах [НАТО], которые традиционно очень непропорциональные, это абсолютно резонные позиции", - отметил он.
"Для меня лично они имеют огромное значение, и я лично буду поддерживать эту повестку и стараться доносить эти позиции до остальных", - пообещал Конте.
"Что касается России, Италия заинтересована в диалоге с Россией. И Италия также считает, что диалог между США и РФ является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности", - сказал он, добавив, что необходимо "гарантировать, что система санкций [против РФ] не влияет на гражданское общество, на экономику малых и средних предприятий в России".
При этом премьер напомнил, что "у Италии в этом плане есть традиция поддержания интенсивных экономических отношений с Россией".
Как подчеркнул Конте, ограничительные меры, которые Запад применил против Москвы за последние годы, не могут, с точки зрения Рима, оставаться вечными. "Чтобы <...> подчеркнуть еще раз [эту мысль]: санкции в отношении России не представляют собой концовку и не могут ее представлять", - заявил Конте.
Вместе с тем, признал он, итальянские власти считают, что и в одночасье антироссийские рестрикции не могут быть отменены. "Система, проистекающая из минских соглашений, <...> связана с их имплементацией. Поэтому ясно, что на сегодняшний день невообразимо отменить в одночасье эти санкции", - сказал глава правительства.
Конте, равно как и Трамп, активно выступает за взаимодействие с Россией, несмотря на регулярную критику со стороны либерально настроенных политических сил и прессы. После саммита G7 в июне Конте, в частности, выступил за возврат к формату G8 с участием России. По его словам, это было бы "в интересах каждого".
Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".
Американский лидер на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО требовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов до 2% ВВП, но и увеличили расходы до уровня в 4%. В настоящее время лишь восемь стран НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.