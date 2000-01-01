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01.08 04:55   MIGnews.com

Генерала Следственного Комитета арестовали за взяточничество

Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 июля оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда. Таким образом офицер останется под стражей как минимум до 12 сентября.

Суд отказался по просьбе генерала и его адвоката Дениса Кобелева изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Заседание по ходатайству следователя ФСБ, поддержанного прокурором, прошло в закрытом режиме.

Дрыманов участвовал в процессе по видеосвязи из следственного изолятора "Лефортово", где он находится под арестом.

Как сообщалось, из оглашенных в Лефортовском суде материалов следует, что Дрыманову инкриминируется два эпизода взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников "Интерфакса", следствие считает, что генерал получил долю в $200 тыс. от полученной офицерами СКР взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, заключивший сделку с правосудием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, арестованный в 2016 году по делу о получении взятки должностными лицами СКР за облегчение преследования Кочуйкова, рассказал следователям, что в 2016 году передал начальнику 9 тыс. 850 евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

В суде, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте, Дрыманов заявил, что вину не признает и что "готов к процессуальному сражению".


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