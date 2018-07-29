31.07 12:30 MIGnews.com

Сирийцы: Ахед Тамими растолстела в израильской тюрьме

The difference between Israel and Bashar AlAssad#AhedTamimi lucky girl Because it was in Israel's prison not Assad’s prison

ahed Tamimi came out of prison in good health, better than before.

Notice : The father of ahed Tamimi supports Assad's regime pic.twitter.com/nkd6T4mhRY — Nedal Alamari (@nedalalamari) July 29, 2018

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Комментарии

Активисты в сирийских социальных сетях прокомментировали фурор в арабской прессе, связанный с освобождением Ахед Тамии из израильской тюрьмы и созданием очередной иконы “палестинского сопротивления”.Ясир Вардх, известный оппозиционный фотограф пишет: “Израильские власти выпустили Ахед Тамими из тюрьмы без единой царапинки. Этого нельзя сказать о тысячах палестинцев, которые покидают тюрьмы Асада только после смерти”.Нидаль аль-Аламири опубликовала следующий твит: “Разница между Израилем и режимом Башара Асада. Ахед Тамими счастливая девушка, потому что она была в израильских тюрьмах, а не в тюрьмах Асада. Заметьте: ее отец поддерживает Асада”.Махди Маджид пишет: “Ее не пытали, ее не насиловали, она поправилась на девять килограмм, ее лицо и волосы стали еще более прекрасными”.Другой комментатор пишет: “Если бы людей Дераа задержал сионистский режим, они бы вышли, поправившись на девять килограмм, вместо этого мы каждый день пополняем список наших шахидов, в котором уже больше 3 тысяч человек”.