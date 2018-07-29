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Сирийцы: Ахед Тамими растолстела в израильской тюрьме 31.07 12:30   MIGnews.com

Сирийцы: Ахед Тамими растолстела в израильской тюрьме

Активисты в сирийских социальных сетях прокомментировали фурор в арабской прессе, связанный с освобождением Ахед Тамии из израильской тюрьмы и созданием очередной иконы “палестинского сопротивления”.

Ясир Вардх, известный оппозиционный фотограф пишет: “Израильские власти выпустили Ахед Тамими из тюрьмы без единой царапинки. Этого нельзя сказать о тысячах палестинцев, которые покидают тюрьмы Асада только после смерти”.





Нидаль аль-Аламири опубликовала следующий твит: “Разница между Израилем и режимом Башара Асада. Ахед Тамими счастливая девушка, потому что она была в израильских тюрьмах, а не в тюрьмах Асада. Заметьте: ее отец поддерживает Асада”.

Махди Маджид пишет: “Ее не пытали, ее не насиловали, она поправилась на девять килограмм, ее лицо и волосы стали еще более прекрасными”.

Другой комментатор пишет: “Если бы людей Дераа задержал сионистский режим, они бы вышли, поправившись на девять килограмм, вместо этого мы каждый день пополняем список наших шахидов, в котором уже больше 3 тысяч человек”.


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