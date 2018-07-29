Сирийцы: Ахед Тамими растолстела в израильской тюрьме
Активисты в сирийских социальных сетях прокомментировали фурор в арабской прессе, связанный с освобождением Ахед Тамии из израильской тюрьмы и созданием очередной иконы “палестинского сопротивления”.
Ясир Вардх, известный оппозиционный фотограф пишет: “Израильские власти выпустили Ахед Тамими из тюрьмы без единой царапинки. Этого нельзя сказать о тысячах палестинцев, которые покидают тюрьмы Асада только после смерти”.
The difference between Israel and Bashar AlAssad#AhedTamimi lucky girl Because it was in Israel's prison not Assad’s prison ahed Tamimi came out of prison in good health, better than before. Notice : The father of ahed Tamimi supports Assad's regime pic.twitter.com/nkd6T4mhRY
Нидаль аль-Аламири опубликовала следующий твит: “Разница между Израилем и режимом Башара Асада. Ахед Тамими счастливая девушка, потому что она была в израильских тюрьмах, а не в тюрьмах Асада. Заметьте: ее отец поддерживает Асада”.
Махди Маджид пишет: “Ее не пытали, ее не насиловали, она поправилась на девять килограмм, ее лицо и волосы стали еще более прекрасными”.
Другой комментатор пишет: “Если бы людей Дераа задержал сионистский режим, они бы вышли, поправившись на девять килограмм, вместо этого мы каждый день пополняем список наших шахидов, в котором уже больше 3 тысяч человек”.