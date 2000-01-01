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31.07 12:02   MIGnews.com

64% израильтян не верит прессе

Институт Мина Цемах опубликовал результаты опроса общественного мнения об отношении израильтян к “четвертой власти”.

64% израильтян сообщили, что не доверяют прессе. 43% опрошенных заявили, что видят в передачах израильских телевизионных каналов элементы “фейк ньюс”.

Глава управления телевидения и ради (Рашут Ха Шния) Юлия Шамалов-Беркович прокомментировала итоги опроса: “Публика доверяет прессе меньше, чем любому государственному органу. Такая ситуация создает трещину в стене демократии, и на нас лежит ответственность за то, чтобы это изменить. Это - более серьезный кризис, чем политический или экономический кризисы. Социальные сети и огромное количество веб-сайтов несут с собой не только благословение, но и множество проблем. Отсутствие четкой иерархии и гигантский объем информации создают благоприятную почву для появления фейк ньюс. Каждый обладатель клавиатуры превращается в источник информации”.

Журналист Яир Шарки заявил в выпуске новостей ТВ: “Доверие публики - это вопрос правых и левых, вы не можете говорить о доверии к прессе не говоря о правых и левых, без упоминания еврейской идентичности . То, чем открывается выпуск новостей - уже само по себе заявление о позиции”.


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