31.07 11:37 MIGnews.com

Флот Британии спас смертника взорвавшего Manchester Arena

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Манчестерский смертник Салман Абеди, взорвавший в мае 2017 года концерт Арианы Гранде в Манчестере за три года до этого был спасен королевским флотом Британии в Триполи.Абеди и его младший брат Хашим были среди более ста граждан Британии, эвакуированных в августе 2014 года из Триполи HMS Enterprise.Имена братьев Абеди были переданы команде, занимавшейся эвакуацией.Британские спецслужбыы наблюдали за Абеди после того, как он отправился в Ливию, но дело закрыли за месяц до эвакуации.В результате теракта Абеди были убиты 22 человека, в том числе и дети.Хашим Абеди в настоящий момент находится в тюрьме у одной из ливийских милиций. Британское правительство требует его экстрадиции для суда по делу об атаке в Манчестере.