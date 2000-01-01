В Сочи началась встреча с ООН по вопросу Сирии

В Сочи собрались представители России, Ирана, Турции и ООН чтоб обменяться опытом и мнениями касательно сирийского вопроса.
Сторону России представляет специальный посредник президента Владимира Путина по сирийскому кризису Александр Лаврентьев, а также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
От Турции на встречу прибыл заместитель главы МИД Селат Онал, а Иран представляет заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари. Как сообщает ТАСС, стороны уже обменялись своими выводами, сделанными исходя из последний событий в Сирии.
Теперь участникам переговоров предстоит обсуждение вопросов формирования сирийского конституционного комитета, обстановки в зонах деэскалации и возвращения сирийских беженцев. По словам Лаврентьева, тема конституции уже сдвинулась с места.
Это второй и последний день встречи, завтра дипломаты сделают совместное заявление по итогам конференции.