Иран назвал условия для проведения переговоров с США
Советник президента Ирана Хасана Рухани Хамид Абуталеби заявил, что главные условия со стороны Ирана для переговоров с Соединенными штатами - уважение к Ирану и возвращение к ядерной сделке.
"Уважение к Ирану, сокращение враждебной риторики и возвращение к ядерной сделке — вот те шаги, которые могли бы привести к переговорам между Тегераном и Вашингтоном", - написал он на своей странице в Twitter.
احترام به ملت بزرگ ایران، کاهش خصومت ها، وبازگشت آمریکابه برجام، هموارکننده مسیر سنگلاخ کنونی است؛ گفتگوی تلفنی روسای جمهوردوکشور درUN در۱۳۹۲،بر این باوراستواربودکه می توان با التزام به ابزارگفتگودرمسیر اعتمادسازی گام برداشت. برجام دستاورد التزام به گفتگو است؛بایدآن را پذیرفت.
Кроме того, Абуталеби упомянул ООН, который настаивает на укреплении доверия.
Ранее, в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президент США Дональд Трамп заявил: "Если они заходят встретиться, мы встретимся", однако отметил, что переговоры в таком случае должны состояться без каких-либо условий.