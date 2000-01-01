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Скриншот с видео YouTube 31.07 11:02   MIGnews.com

Иран назвал условия для проведения переговоров с США

Советник президента Ирана Хасана Рухани Хамид Абуталеби заявил, что главные условия со стороны Ирана для переговоров с Соединенными штатами - уважение к Ирану и возвращение к ядерной сделке.

"Уважение к Ирану, сокращение враждебной риторики и возвращение к ядерной сделке — вот те шаги, которые могли бы привести к переговорам между Тегераном и Вашингтоном", - написал он на своей странице в Twitter.


Кроме того, Абуталеби упомянул ООН, который настаивает на укреплении доверия.

Ранее, в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президент США Дональд Трамп заявил: "Если они заходят встретиться, мы встретимся", однако отметил, что переговоры в таком случае должны состояться без каких-либо условий.


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