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Турция предупредила Израиль и Египет из-за Кипра 31.07 10:03   MIGnews.com

Турция предупредила Израиль и Египет из-за Кипра

Турецкие власти предупредили послов Израиля и Египта в Республике Кипр о том, что они не должны “выходить за рамки”, угрожая применнеием военной силы.

Причиной стало участие послов в трехдневной конференции греческой диаспоры острова в Никосии.

Сами Равель, посол Израиля в Республике Кипр в ходе своего выступления перед участниками конференции выразил надежду на то, что “военная сила не будет использована против турецких провокаций в регионе”, провокации могут быть порождены спорами о правах на оффшорные месторождения нефти и газа.

Посол Египта в республике Кипр Маи Таи Мухаммед заявил, что Египет “без колебаний применит военную силу против турецких военных кораблей у берегов Кипра, если возникнет такая необходимость”.

В свою очередь, посол США в Республике Кипр Катлин Дохерти назвала поведение турецких властей в отношении греческой диаспоры и греческой части Кипра “неприемлемым”.

Власти Республики Кипр подписали соглашения о разработке шельфа и с Израилем и с Египтом, надеясь организовать масштабный экспорт нефте и газопродуктов в Европу через Грецию - в обход Турции и турецкого Северного Кипра. Это вызывает сильнейшее раздражение в Анкаре, которая чувствует себя “обделенной”.

Турция является “гарантом” Северного Кипра и “обеспечивает безопасность” на турецкой части острова.


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