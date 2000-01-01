31.07 10:03 MIGnews.com

Турция предупредила Израиль и Египет из-за Кипра

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Турецкие власти предупредили послов Израиля и Египта в Республике Кипр о том, что они не должны “выходить за рамки”, угрожая применнеием военной силы.Причиной стало участие послов в трехдневной конференции греческой диаспоры острова в Никосии.Сами Равель, посол Израиля в Республике Кипр в ходе своего выступления перед участниками конференции выразил надежду на то, что “военная сила не будет использована против турецких провокаций в регионе”, провокации могут быть порождены спорами о правах на оффшорные месторождения нефти и газа.Посол Египта в республике Кипр Маи Таи Мухаммед заявил, что Египет “без колебаний применит военную силу против турецких военных кораблей у берегов Кипра, если возникнет такая необходимость”.В свою очередь, посол США в Республике Кипр Катлин Дохерти назвала поведение турецких властей в отношении греческой диаспоры и греческой части Кипра “неприемлемым”.Власти Республики Кипр подписали соглашения о разработке шельфа и с Израилем и с Египтом, надеясь организовать масштабный экспорт нефте и газопродуктов в Европу через Грецию - в обход Турции и турецкого Северного Кипра. Это вызывает сильнейшее раздражение в Анкаре, которая чувствует себя “обделенной”.Турция является “гарантом” Северного Кипра и “обеспечивает безопасность” на турецкой части острова.