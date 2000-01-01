Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Асад сменил губернаторов вдоль Голанских высот | Фото:31.05 17:31   MIGnews.com

Асад сменил губернаторов вдоль границы с Израилем

В эти выходные президент Сирии Башар Асад сменил троих губернаторов на юге Сирии, посадив в Даръа давнего приспешника, и перенеся губернатора Эль-Кунейтра с границы с Голанами в район друзов Эс-Сувейда.

Перестановка может быть признаком того, что он утратил доверие к нескольким губернаторам или признал серию инцидентов безопасности, требующих изменения.

Бывший губернатор Эс-Сувейда Амер Ибрагим аль-Аши работал с ООН и Россией во время пребывания в должности. Теперь его заменил Хумам Садек аль-Дебият, который был губернатором Эль-Кунейтра с февраля 2018 года.

Аль-Аши руководил в сложный период после того, как силы Асада вернулись к линии прекращения огня с Израилем. На его глазах "Хизбалла" пыталась использовать беспилотники против Израиля в августе прошлого года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:52
Иран: переговоры с США – бесполезны
17:10
Лапид: правительство перечислило полмиллиарда на себя
16:49
На Синае ликвидированы 19 боевиков ISIS
16:28
Амир Охана выразил соболезнования семье убитого палестинца
16:17
Сирия получила модернизированные истребители
15:58
До истечения срока годности: массовые тесты на COVID-19
15:46
Анегби: Ликуд против создания "палестинского государства"
15:25
G7 – это "очень устаревшая группа стран"
15:04
Убийство сержанта Голани: ЦАХАЛ провел новую операцию в Ябад
14:43
Ганц выразил соболезнования семье убитого палестинца
14:22
Кирьят-Йеарим: заражены учащиеся йешивы
14:01
В еще одной школе Иерусалима отменены занятия
13:50
Эдельштейн: число зараженных возросло в пять раз
13:30
Иерусалим: учитель в гимназии болел, но ходил на работу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  