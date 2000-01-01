31.05 17:31 MIGnews.com

Асад сменил губернаторов вдоль границы с Израилем

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В эти выходные президент Сирии Башар Асад сменил троих губернаторов на юге Сирии, посадив в Даръа давнего приспешника, и перенеся губернатора Эль-Кунейтра с границы с Голанами в район друзов Эс-Сувейда.Перестановка может быть признаком того, что он утратил доверие к нескольким губернаторам или признал серию инцидентов безопасности, требующих изменения.Бывший губернатор Эс-Сувейда Амер Ибрагим аль-Аши работал с ООН и Россией во время пребывания в должности. Теперь его заменил Хумам Садек аль-Дебият, который был губернатором Эль-Кунейтра с февраля 2018 года.Аль-Аши руководил в сложный период после того, как силы Асада вернулись к линии прекращения огня с Израилем. На его глазах "Хизбалла" пыталась использовать беспилотники против Израиля в августе прошлого года.