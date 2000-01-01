31.05 21:10 MIGnews.com

Скандал с дачей ложных показаний в пользу Сары Нетаниягу

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Полиция начала расследование по подозрению в даче ложных показаний в пользу супруги премьер-министра Сары Нетаниягу.Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил 12 канал.Речь идет о даче показаний в связи с гражданским иском, поданным бывшей сотрудницей резиденции премьер-министра Широй Рабан, которая заявила о ненадлежащих условиях труда и издевательствах со стороны Сары Нетаниягу.Премьер-министр тогда обвинил Рабан во лжи и попытке вымогательства. В то же время, два сотрудника резиденции во время судебного процесса утверждали, что супруга главы правительства – вежливая, внимательная и не позволяет себе унижать персонал.На данный момент полиция проверяет, оказывали ли представители Нетаниягу давление на свидетелей с целью дачи ложных показаний.От суда потребовали приостановить процесс по иску Рабан на 30 дней из-за начала соответствующего расследования.