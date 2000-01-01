Скандал с дачей ложных показаний в пользу Сары Нетаниягу
Полиция начала расследование по подозрению в даче ложных показаний в пользу супруги премьер-министра Сары Нетаниягу.
Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил 12 канал.
Речь идет о даче показаний в связи с гражданским иском, поданным бывшей сотрудницей резиденции премьер-министра Широй Рабан, которая заявила о ненадлежащих условиях труда и издевательствах со стороны Сары Нетаниягу.
Премьер-министр тогда обвинил Рабан во лжи и попытке вымогательства. В то же время, два сотрудника резиденции во время судебного процесса утверждали, что супруга главы правительства – вежливая, внимательная и не позволяет себе унижать персонал.
На данный момент полиция проверяет, оказывали ли представители Нетаниягу давление на свидетелей с целью дачи ложных показаний.
От суда потребовали приостановить процесс по иску Рабан на 30 дней из-за начала соответствующего расследования.