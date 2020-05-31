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Ганц провел новые назначения в минобороны | Фото:31.05 20:53   MIGnews.com

Ганц провел новые назначения в минобороны

Вечером, 31 мая, министр обороны Бенни Ганц провел ряд назначений в своем ведомстве.

Новым военным секретарем главы минобороны по рекомендации начальника генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави стал полковник Яки Долеф.

Сразу после вхождения в новую должность он будет повышен до звания бригадного генерала. Долеф в течение двух лет являлся помощником и доверенным лицом Ганца, когда тот был начальником генштаба ЦАХАЛа.

В свою очередь, генерал запаса Амир Эшель был назначен генеральным директором министерства обороны.

"Мы с Амиром Эшелем уже давно знакомы и, можно сказать, идем по жизни вместе. Я знаю, из какого материала он сделан – его умение решать любые проблемы, его высокие принципы и готовность неустанно работать ради Государства Израиль", – сказал Ганц.




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