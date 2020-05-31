31.05 20:53 MIGnews.com

Ганц провел новые назначения в минобороны

מנכ"ל חדש למשרד הביטחון - אלוף (מיל׳) אמיר אשל.

בטקס שנערך הערב בקריה בתל אביב, במעמד ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ והשר במשרד הביטחון מיכאל ביטון, ובהשתתפות בכירי משרד הביטחון וצה"ל, נכנס אשל לתפקידו כמנכ״ל ה-24 של משרד הביטחון. — משרד הביטחון (@MoDIsrael) May 31, 2020

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Вечером, 31 мая, министр обороны Бенни Ганц провел ряд назначений в своем ведомстве.Новым военным секретарем главы минобороны по рекомендации начальника генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави стал полковник Яки Долеф.Сразу после вхождения в новую должность он будет повышен до звания бригадного генерала. Долеф в течение двух лет являлся помощником и доверенным лицом Ганца, когда тот был начальником генштаба ЦАХАЛа.В свою очередь, генерал запаса Амир Эшель был назначен генеральным директором министерства обороны."Мы с Амиром Эшелем уже давно знакомы и, можно сказать, идем по жизни вместе. Я знаю, из какого материала он сделан – его умение решать любые проблемы, его высокие принципы и готовность неустанно работать ради Государства Израиль", – сказал Ганц.