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Исраэль Кац осадил Амира Переца 31.05 20:06   MIGnews.com

Исраэль Кац осадил Амира Переца

На заседании правительства Израиля произошло резкое столкновение между представителями Ликуда и блока Бени Ганца. 

Дебаты разгорелись вокруг программы выплаты государством бонусов работодателям за каждого вернувшегося на рабочее место работника.

Министр экономики Амир Перец заявил о том, что не одобряет план. Он заявил, что план “искажен” - любой работодатель, даже не пострадавший от кризиса, но пославший работников в неоплачиваемый отпуск, получит от государства по 7500 шекелей за работника. В то же время, есть работодатели, понесшие в результате кризиса тяжелейшие финансовые потери - но несмотря на это, не получающие никакой финансовой помощи. Перец потребовал выплатить бонусы всем работодателям, чьи доходы упали более чем на 25% - даже в случае, если они никого не отправляли в неоплачиваемый отпуск. На эти цели Перец , по его словам, необходимы 0,5-1 миллиард шекелей.

Министр финансов Исраэль Кац на это заметил: “Нет альтернативного министра финансов, я министр финансов, и я определяю, какова будет политика”. 

Одновременно, против сокращений бюджета Битуах Леуми и службы занятости. Министр социальной защиты Ицик Шмули предупредил: “Эти сокращения неприемлемы.  Мы  - на пути столкновения с айсбергом. Я-то понимаю пару вещей в социальных протестах”.


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