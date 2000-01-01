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Нетаниягу: для сменного премьера резиденцию строить не будут | Фото:31.05 18:13   MIGnews.com

Нетаниягу: для сменного премьера резиденцию строить не будут

Для сменного главы правительства не будут строить новую резиденцию, когда тот займет пост через.

Об этом 31 мая заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу на заседании правительства, в ходе которого обсуждался вопрос о сокращении бюджета на министерства.

"Разговоры о строительстве резиденции для сменного главы правительства не соответствуют действительности. Этот вопрос не поднимался и не поднимается", – подчеркнул он.

Между тем, председатель "Кахоль Лаван", министр обороны Бенни Ганц подтвердил, что не намерен переезжать в новую резиденцию.


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