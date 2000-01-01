31.05 17:10 MIGnews.com

Лапид: правительство перечислило полмиллиарда на себя

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Председатель партии "Еш Атид", глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал правительство за решение сократить бюджет, которое позволит профинансировать новые министерства.Соответствующее заявление он сделал после заседания правительства в воскресенье, 31 мая."Правительство сегодня перечислило себе полмиллиарда шекелей. Не для самозанятых, не для безработных, не для малых предприятий, а для себя", – отметил Лапид.Лидер оппозиции также раскритиковал сам факт создания новых ведомств, в числе которых министерство водных ресурсов и министерство по укреплению и развитию общин."Для избыточных офисов, таких как министерство водных ресурсов, несуществующее министерство по укреплению и развитию общин и для заместителей министров, которые никому не нужны", – отметил Лапид.