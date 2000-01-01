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Лапид: правительство перечислило полмиллиарда на себя | Фото:31.05 17:10   MIGnews.com

Лапид: правительство перечислило полмиллиарда на себя

Председатель партии "Еш Атид", глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал правительство за решение сократить бюджет, которое позволит профинансировать новые министерства.

Соответствующее заявление он сделал после заседания правительства в воскресенье, 31 мая.

"Правительство сегодня перечислило себе полмиллиарда шекелей. Не для самозанятых, не для безработных, не для малых предприятий, а для себя", – отметил Лапид.

Лидер оппозиции также раскритиковал сам факт создания новых ведомств, в числе которых министерство водных ресурсов и министерство по укреплению и развитию общин.

"Для избыточных офисов, таких как министерство водных ресурсов, несуществующее министерство по укреплению и развитию общин и для заместителей министров, которые никому не нужны", – отметил Лапид.


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