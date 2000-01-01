31.05 15:58 MIGnews.com

До истечения срока годности: массовые тесты на COVID-19

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские СМИ сообщают о том, что министерство здравоохранения решило провести массовые серологические тесты на наличие антител на коронавирус среди населения.Серологические тесты пройдут сначала в Бней-Браке, а затем в других городах, где были зафиксированы случаи массового заражения вирусом.Израиль купил два миллиона тестовых наборов, заплатив за это более 100 миллионов шекелей. Срок годности тестов истекает в июле, и возникло реальное опасение того, что дорогостоящие материалы попросту придется выбросить на свалку.Па настоящий момент неясно, успеют ли использовать тесты, и если да, то каким образом и в каких городах. Предполагается, что тесты будут использовать в первую очередь в школах и среди незаконных мигрантов.