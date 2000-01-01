Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












До истечения срока годности: массовые тесты на COVID-19 31.05 15:58   MIGnews.com

До истечения срока годности: массовые тесты на COVID-19

Израильские СМИ сообщают о том, что министерство здравоохранения решило провести массовые серологические тесты на наличие антител на коронавирус среди населения.

Серологические тесты пройдут сначала в Бней-Браке, а затем в других городах, где были зафиксированы случаи массового заражения вирусом.

Израиль купил два миллиона тестовых наборов, заплатив за это более 100 миллионов шекелей. Срок годности тестов истекает в июле, и возникло реальное опасение того, что дорогостоящие материалы попросту придется выбросить на свалку.

Па настоящий момент неясно, успеют ли использовать тесты, и если да, то каким образом и в каких городах. Предполагается, что тесты будут использовать в первую очередь в школах и среди незаконных мигрантов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:17
Сирия получила модернизированные истребители
16:07
Правительство перераспредилит 100 млн среди министерств
15:46
Анегби: Ликуд против создания "палестинского государства"
15:25
G7 – это "очень устаревшая группа стран"
15:04
Убийство сержанта Голани: ЦАХАЛ провел новую операцию в Ябад
14:43
Ганц выразил соболезнования семье убитого палестинца
14:22
Кирьят-Йеарим: заражены учащиеся йешивы
14:01
В еще одной школе Иерусалима отменены занятия
13:50
Эдельштейн: число зараженных возросло в пять раз
13:30
Иерусалим: учитель в гимназии болел, но ходил на работу
13:05
Убийца Майи Вишняк разослал видео с бездыханным телом
12:36
Страх перед эпидемией среди мигрантов в южном Тель-Авиве  
12:23
Толпа нелегалов пыталась прорваться в Израиль из ПА
12:02
Полиция просит продлить срок ареста убийцы Майи Вишняк
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  