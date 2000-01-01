31.05 16:17 MIGnews.com

Сирия получила модернизированные истребители

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Военно-воздушные силы Сирии получили вторую партию модернизированных истребителей МиГ-29.Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник."В рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией российская сторона передала вторую партию усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29 Сирии во время церемонии на базе Хмеймим", – сказано в сообщении.По словам источника, усовершенствованные истребители "более эффективны, чем предыдущее поколение". Уточняется, что сирийские пилоты приступят к полетам уже с 1 июня.