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Сирия получила модернизированные истребители | Фото:31.05 16:17   MIGnews.com

Сирия получила модернизированные истребители

Военно-воздушные силы Сирии получили вторую партию модернизированных истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"В рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией российская сторона передала вторую партию усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29 Сирии во время церемонии на базе Хмеймим", – сказано в сообщении.

По словам источника, усовершенствованные истребители "более эффективны, чем предыдущее поколение". Уточняется, что сирийские пилоты приступят к полетам уже с 1 июня.


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