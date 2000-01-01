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Анегби: Ликуд против создания `палестинского государства` | Фото:31.05 15:46   MIGnews.com

Анегби: Ликуд против создания "палестинского государства"

Министры из партии "Ликуд" выступают "категорически против" создания и признания "палестинского государства".

Такое заявление сделал министр Цахи Анегби, передает Аруц Шева.

"Есть люди, которые выражают обеспокоенность, и они совершенно правы, ибо применение суверенитета может ассоциироваться с позицией, которая принимает все аспекты плана Трампа. Один из аспектов, против которого мы категорически выступаем, – это "палестинское государство", – подчеркнул он.

По словам министра, он может понять тех, кто обеспокоен принятием мирного плана, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа.

"Однако я могу пообещать, что позиция премьер-министра и правительства состоит в принятии только той части "сделки века", которая является полезной для безопасности Израиля", – констатировал он.


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