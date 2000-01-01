31.05 13:30 MIGnews.com

Иерусалим: учитель в гимназии болел, но ходил на работу

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Родители в еврейской гимназии Иерусалима обвиняют одного из учителей, который якобы был источником заражения в том, что тот продолжал ходить на работу - несмотря на то, что чувствовал себя плохо.Родитель одной из учениц девятого класса в гимназии заявил 12-му каналу израильского ТВ: “Ее учитель заболел. Он продолжал несколько дней ходить в школу - несмотря на то, что чувствовал себя плохо”. Ученица заболела - и заразила собственную мать.Отец , Оз Абель говорит: “Учитель говорил с учениками о том, что чувствует себя нехорошо. Он жаловался на то, что его тошнит, голова кружится, на лихорадку. Он - не ребенок, для которого можно снизить уровень ответственности, он - часть системы образования, которой мы должны доверять”.Родители требуют расследовать, как именно коронавирус распространился в школе”Все это необходимо тщательно расследовать на исполнительном уровне, с тем, чтобы не допустить подобных случаев в будущем . Мы не хотим увидеть вторую волну эпидемии”.Родители также говорят, что теперь дважды подумает перед тем, как возвращать детей в школу после того, как она снова откроется: мы видим, что школы открылись слишком быстро. Мы не пошлем детей в школу сразу после того, как она откроется”.Ранее в социальных сетях часть учеников гимназии опубликовала обвинения в адрес администрации школы, которая якобы не следовала инструкциям министерства здравоохранения. Один из учеников старших классов пишет: “У входа в школу все просто толпились - и толпой заходили внутрь. Маски снимали, и некоторые учителя полагали что маски - не более, чем рекомендация. Ученики сидели друг рядом с другом в группах больше чем 15 человек”.Другие ученики говорят, что часть ответственности лежит и на них: “Мы тотально игнорировали правила , и теперь платим за это - сидим дом”.