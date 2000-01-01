Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ганц выразил соболезнования семье убитого палестинца | Фото:31.05 14:43   MIGnews.com

Ганц выразил соболезнования семье убитого палестинца

Министр обороны Бенни Ганц выразил соболезнования семье погибшего в Старом Городе палестинца Ияда Аль-Халака.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, на заседании правительства.

"Я уверен, что расследование этого инцидента будет проведено в кратчайшие сроки и выводы будут сделаны", – сказал Ганц.

Накануне вечером, сотрудник пограничной полиции, подозреваемый в причастности к гибели палестинца, был помещен под домашний арест.

Следователи отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, выясняют обстоятельства происшествия.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:22
Кирьят-Йеарим: заражены учащиеся йешивы
14:01
В еще одной школе Иерусалима отменены занятия
13:50
Эдельштейн: число зараженных возросло в пять раз
13:30
Иерусалим: учитель в гимназии болел, но ходил на работу
13:05
Убийца Майи Вишняк разослал видео с бездыханным телом
12:36
Страх перед эпидемией среди мигрантов в южном Тель-Авиве  
12:23
Толпа нелегалов пыталась прорваться в Израиль из ПА
12:02
Полиция просит продлить срок ареста убийцы Майи Вишняк
11:35
В Израиле резко повысят цены на бензин
11:20
Бней-Брак: воспитательница детсада заражена коронавирусом
11:02
Россия закрепляется на северо-востоке Сирии
10:59
Катар не выйдет из Совета сотрудничества стран Залива
10:48
Работа в MIGNEWS
10:38
Галант объяснил, почему нельзя закрывать все школы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  