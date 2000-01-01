31.05 14:43 MIGnews.com
Ганц выразил соболезнования семье убитого палестинца
Министр обороны Бенни Ганц выразил соболезнования семье погибшего в Старом Городе палестинца Ияда Аль-Халака.
Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, на заседании правительства.
"Я уверен, что расследование этого инцидента будет проведено в кратчайшие сроки и выводы будут сделаны", – сказал Ганц.
Накануне вечером, сотрудник пограничной полиции, подозреваемый в причастности к гибели палестинца, был помещен под домашний арест.
Следователи отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, выясняют обстоятельства происшествия.
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