31.05 14:43 MIGnews.com

Ганц выразил соболезнования семье убитого палестинца

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Министр обороны Бенни Ганц выразил соболезнования семье погибшего в Старом Городе палестинца Ияда Аль-Халака.Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, на заседании правительства."Я уверен, что расследование этого инцидента будет проведено в кратчайшие сроки и выводы будут сделаны", – сказал Ганц.Накануне вечером, сотрудник пограничной полиции, подозреваемый в причастности к гибели палестинца, был помещен под домашний арест.Следователи отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, выясняют обстоятельства происшествия.