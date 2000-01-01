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Страх перед эпидемией среди мигрантов в южном Тель-Авиве 31.05 12:36   MIGnews.com

Страх перед эпидемией среди мигрантов в южном Тель-Авиве

По сообщения в израильской прессе, у властей существуют обоснованные опасения вспышки коронавируса среди мигрансткого населения, в первую очередь, в южном Тель-Авиве.

По данным Национальной Кампании Против Коронавируса, с начала минувшей недели были выявлены 19 носителей коронавируса среди иностранных рабочих. Общее количество зараженных среди мигрантов достигло 64.

В Тель-Авиве проживает около 40 тысяч инфильтрантов, 7000 среди них - несовершеннолетние. Около половины мигрантов - выходцы из Эритреи и Судана. Также среди мигрантов - значительное количество граждан Филиппин и государств Африки, работавших легально, но чьи визы давно просрочены. Мигранты сосредоточены в трех кварталах Тель-Авива: Неве Шаанан, Хатиква и Шапира.

Мигрантское население считается наиболее уязвимым в экономическом отношении. У него нет никаких сбережений, и большинство мигрантов работают на временных и плохо оплачиваемых работах. Очень значительная часть из них занята в гостиничном и ресторанном бизнесе, подвергнувшихся наиболее тяжелому удару в ходе кризиса коронавируса.

В связи с этим многие мигранты не хотят проходить тестирование на коронавирус - опасаясь увольнения с работы и потери источника доходов.

Мигрант, проживающий в южном Тель-Авиве и работающий мойщиком тарелок в одном из ресторанов говорит: “Мы вернулись на работу только на прошлой неделе, после перерыва, который длился более двух месяцев. У нас не осталось ни одного шекеля, нам никто ничем не помог, потому что нам не положены те пособия, которые положены израильтянам. Поэтому у нас нет никаких причин идти на тесты - они нам могут только навредить”.

Организация Кав Ле Овед заявила: “Государство должно как можно больше помогать иностранным рабочим и мигрантам, столкнувшимся с эпидемией коронавируса. Эта помощь должна выражаться в предоставлении им полной сети социальной безопасности, которая позволит им пройти тесты на коронавирус без опасения потери источника доходов. Им также необходимо предоставить доступ ко всем соответствующим службам и видам помощи. Также следует строго следить за тем, чтобы уровень зараженности среди этой группы населения не стал основанием для расистских высказывания и агрессивного поведения в отношении иностранных рабочих. Борьба с коронавирусом является международной проблемой, и вирус не делает различия между группами или государствами”.

Скученность проживания мигрантов затрудняет любые попытки изоляции зараженных. На недавних слушания в комитете по коронавирусу Кнессета представители министерства здравоохранения сообщили, что у них крайне мало информации о мигрантском населении, а также возможностей установления реального местонахождения выявленных носителей вируса. Отсутствие каналов связи с мигранстким населением также не позволяет установить количество лиц, вылечившихся от вируса.

Главная опасность - не заражение самих мигрантов, а тот факт, что мигрантское население на многих уровнях взаимодействует с израильтянами, в том числе в группах риска, в первую очередь - в домах престарелых.


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