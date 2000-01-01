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Иран: переговоры с США – бесполезны | Фото: AFP31.05 17:52   MIGnews.com

Иран: переговоры с США – бесполезны

Любые переговоры Ирана с Соединенными Штатами Америки будут "совершенно бесполезными".

Такое заявление сделал новый спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф в воскресенье, 31 мая.

"Наша стратегия по борьбе с террористической Америкой заключается в том, чтобы отомстить за кровь мученика Сулеймани", – сказал он в телевизионном обращении.

По его словам, следствием этого станет "окончательное изгнание американской террористической армии из региона".


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