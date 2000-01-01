Амир Охана выразил соболезнования семье убитого палестинца
Министр внутренней безопасности Израиля Амир Охана выразил соболезнование семье застреленного офицером МАГАВа в Старом Городе Иерусалима Ияда Альхалака.
В заявлении говорится: “Я соболезную семье Альхалак и выражаю сожаление в связи с гибелью Ияда, молодого инвалида. Инцидент расследуется в соответствии с требованиями закона, будут предприняты меры для недопущения подобных случаев в будущем. До окончания расследования мы не будем выражать нашего мнения о действиях полиции. Полицейские вынуждены принимать судьбоносные решения в доли секунды, на территории, наполненной историей террористических инцидентов и зачастую - рискуя собственной жизнью”.