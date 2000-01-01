31.05 16:28 MIGnews.com

Амир Охана выразил соболезнования семье убитого палестинца

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Министр внутренней безопасности Израиля Амир Охана выразил соболезнование семье застреленного офицером МАГАВа в Старом Городе Иерусалима Ияда Альхалака.В заявлении говорится: “Я соболезную семье Альхалак и выражаю сожаление в связи с гибелью Ияда, молодого инвалида. Инцидент расследуется в соответствии с требованиями закона, будут предприняты меры для недопущения подобных случаев в будущем. До окончания расследования мы не будем выражать нашего мнения о действиях полиции. Полицейские вынуждены принимать судьбоносные решения в доли секунды, на территории, наполненной историей террористических инцидентов и зачастую - рискуя собственной жизнью”.