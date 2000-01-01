31.05 11:19 MIGnews.com

"Нет больных коронавирусом, есть совершенно здоровые люди"

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Профессор Йорам Лас, бывший генеральный директор министерства здравоохранения, дал серию интервью израильским СМИ.Профессор Лас утверждает, что эпидемия коронавируса воспринимается в Израиле и в мире совершенно неадекватно - и в борьбе с ней применяются неадекватные меры.Профессор Лас заявил: “ Я говорю только правду, и это не только моя правда, потому что истина - объективная вещь. В чем правда, в том что есть “вспышка эпидемии”? Нет новых больных. Нет вспышки коронавируса. Есть носители вируса. Этот вирус опасен для очень маленькой доли населения. Это - капля в море. Все известны группы риска”.Лас продолжил: “Поймите, этот вирус находится повсюду. И сказала Барабаш (генеральный директор министерства финансов) - ни одно правительство в мире не может остановить этот вирус. Это - иллюзия. Вирус - повсюду в Израиле, вирус - среди пяти миллионов палестинцев, вирус - по всему миру. В чем счастье? - Счастье в том, что есть огромное количество людей, по всей видимости 5-10% населения, являющиеся носителями вируса, но здоровыми людьми. Очень мало людей, в последние десятилетия жизни, с тяжелыми фоновыми заболеваниями - у них есть симптомы. Только у них. И они находятся в группе риска - точно также как с гриппом. Грипп - очень тяжелая болезнь, и она создает угрозу жизни”.Лас продолжил: Уровень риска для всего населения от этой болезни похож на уровень рисков от других заболеваний. Я уже устал это повторять. В Китае каждый год умирает больше 10 миллионов человек. Сколько умерли от этой болезни - три-четыре тысячи?”Лас также выразил свое мнение о “шведском опыте”: “Смертность в Швеции понизилась. Смертность понизилась по сравнению с эпидемией гриппа, которая у них была в 1990 году”.На вопрос о том, что же все-таки делать, Лас сказал: “Очень просто. Мы согласились с тем, что ни одно правительство в мире не может остановить эпидемию коронавируса. Это не работает нигде в мире. Но есть места , где вы можете это сделать - дома престарелых”.На вопрос о необходимости ношения масок Лас ответил: “Маска очень важна. Два месяца назад везде вам сказали бы в любом министерстве здравоохранения, что маска очень важна для пациента. Маска остановит распространение огромного количества вирусов. Поэтому очень важно, чтобы активные пациенты носили маски. Вам не нужны маски для обычных людей. Вам не нужны маски в общественных местах”.На вопрос корреспондента : “Публика хочет понять, опаснее ли эта болезнь чем другие, существует больший риск смертности? И вы считаете, что ответ - нет?” Лас ответил: “Это не я так считаю. Таковы факты”