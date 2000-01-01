Беннет планирует большое возвращение

Согласно сообщению, опубликованному в пятницу, министр образования Нафтали Беннетт планирует политическое возвращение и попытается убедить руководство нескольких небольших израильских правых партий, включая ультраправую политическую силу "Оцма Иегудит", отправиться на следующие выборы в Кнессет единым списком.
Газета пишет, что Беннет уже провел встречи с лидером партии "Зегут", которая в апреле не смогла получить в Кнессете хотя бы одно место, не преодолев проходной барьер.
Кроме того, политик намерен провести встречу с руководством "Союза партий правого фланга", чтобы поговорить о слиянии нескольких партий в блок, который Беннет хочет назвать "Объединенный правый фронт".