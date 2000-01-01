31.05 09:32 MIGnews.com

Бывший начальник генштаба ЦАХАЛ не пойдет в политику

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Генерал-лейтенант Гади Айзенкот вчера заявил “Аруц Шева”, что он не собирается баллотироваться в 22-й Кнессет. Он уточнил, что больше не намерен заниматься политикой.В течение суток бывший глава штаба опровергал все сообщения в СМИ о том, что он может вернуться в политику после окончания так называемого периода “охлаждения”. Он заявил, что журналисты, которые пишут о его возвращении, “играют в шахматы сами с собой”. В то же время бывший заместитель руководителя генштаба, Яир Голан, действительно собирается баллотироваться в Кнессет.В четверг он дал интервью радио Галей ЦАХАЛ и опроверг решение о роспуске Кнессета. Он заявил, что участие в выборах является знаком бедности для Израиля и “полным безумием”.Период “охлаждения” Голана закончился раньше, чем предполагалось. Причина: преждевременный роспуск 21-го Кнессета. Сам Голан говорит, что “Кахоль Лаван” не связывался с ним, но он решительно настроен участвовать в выборах.Бывший начальник штаба ЦАХАЛ, Габи Ашкенази, член партии “Кахоль Лаван” дал интервью следом за Голаном. В нем он выразил уважительное отношение заместителю руководителя штаба, и подчеркнул, что для него есть место в партии. Также Ашкенази заявил, что вряд ли Гади Айзенкот захочет быть в политике на данном этапе.