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Штат Флорида имеет давние связи с Израилем | Фото: Ави Хаюн, ЕНФ-ККЛ31.05 09:17   MIGnews.com

Штат Флорида имеет давние связи с Израилем

Губернатор Флориды Рон Де Сантис принял участие в церемонии посадки деревьев, организованной Еврейским Национальным Фондом - Керен Каемет ле-Израиль (ЕНФ-ККЛ) и американским отделением ККЛ в мемориале Яд-Кеннеди в лесу Аминадав возле
Иерусалима.

Губернатор Флориды прибыл в Израиль во главе большой делегации - почти 100 человек, представляющих крупнейшие правительственные организации Флориды, компании и муниципальных служащих.

Штат Флорида имеет давние связи с государством Израиль, и губернатор Де Сантис продемонстрировал во время своей поездки в Израиль, что эта связь никогда не была более прочной, чем сегодня.
Штат Флорида имеет давние связи с Израилем | Фото: Ави Хаюн, ЕНФ-ККЛ
Традиция сажать деревья в Израиле имеет огромное духовное и символическое значение. Ведь Израиль с большим уважением относится к связи человека с землей, в Израиле было посажено 250 миллионов деревьев.

Во время церемонии губернатор Де Сантис сказал: «Пусть дерево, которое мы сажаем сегодня, вырастет таким же высоким и крепким, как дружба между израильтянами и флоридцами. Те, кто посадили здесь деревья до меня, предвидели, что Израиль
станет сильной и энергичной страной, и сегодня мы видим воплощение этой мечты».

Заместитель председателя ЕНФ-ККЛ Яир Лотштейн, обращаясь к высокому гостю, сказал: «Господин губернатор, вы собираетесь посадить дерево здесь, в мемориале, посвященном американскому президенту Джону Кеннеди. Посаженное вами дерево
будет расти и расцветать здесь, в предгорьях Иерусалима. Оно будет напоминать нам о пустившей глубокие корни связи между вами и государством Израиль. Между вами и народом Израиля».

Президент американского отделения ККЛ доктор Сол Лизербрам отметил: «Еврейский Национальный Фонд США представляет около миллиона спонсоров в Соединенных Штатах, в том числе сотни тысяч жителей штата Флорида. Мы очень гордимся нашей
прочной связью с землей и народом Израиля и счастливы приветствовать здесь губернатора Де Сантиса и всей делегации Флориды, мы всегда будем высоко ценить нашу дружбу».

ККЛ-США и ЕНФ-ККЛ зарекомендовали себя как организации ведущие вот уже много лет эффективную работу по установлению прочных международных связей между жителями Флориды и государством Израиль, они развивают сотрудничество в области
образования, общественных программ и международного партнерства для продвижения технологий и развития ресурсов.


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