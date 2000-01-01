Биньямин Нетаниягу показал подарок Дональда Трампа
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в четверг, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подарил ему официальную карту Госдепартамента, обновленную для включения давно оспариваемых Голанских высот как части Израиля.
Выступая на пресс-конференции в Иерусалиме политик, которому так и не удалось создать новую парламентскую коалицию, показал карту, на которой Голанские высоты показаны как территория Еврейского Государства.
Напомним, ранее Нетаниягу заявил, что правительство определило место на Голанских высотах, где будет построено поселение в честь Дональда Трампа.