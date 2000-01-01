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Губернатор Флориды: Нетаниягу - сильный лидер | Фото: Twitter31.05 08:05   MIGnews.com

Губернатор Флориды: Нетаниягу - сильный лидер

Губернатор Флориды Рон ДеСантис в четверг встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Израиле, назвав его "сильным лидером", сообщает The Times of Israel.

Встреча произошла в последний день торговой миссии губернатора-республиканца в Израиль.

"Я считаю, что Биби действительно сильный лидер. Он выступил с великолепной речью, когда я был в Конгрессе на совместном заседании. Если бы он избирался в Соединенных Штатах, он без всяких сомнений завоевал бы поддержку избирателей", - отметил ДеСантис.

Встреча также состоялась на следующий день после того, как Нетаниягу не удалось собрать правящую коалицию, и Кнессет проголосовал за роспуск парламента.

Напомним, что в ходе четырехдневной миссии в Еврейское Государство ДеСантис подписал законопроект, запрещающий антисемитизм в государственных школах и университетах Флориды.

В новом законе антисемитизм определяется как "сравнение современной политики Израиля с политикой нацистов", "обвинение Израиля в межрелигиозной или политической напряженности" или "требования к Израилю вести себя так, как не ожидается или не требуется от любого другого демократического государства".

Напомним, в четверг законодатели проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, так как премьер-министр Биньямин Нетаниягу не смог сформировать коалиционное правительство.

Как ожидается, в сентябре в Израиле пройдут выборы, которые станут вторыми по счету в 2019 году.

"Мы проведем четкую, четкую избирательную кампанию, которая принесет нам победу. Победим мы и победит общество", - подчеркнул политик.


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