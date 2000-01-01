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Впервые в истории Австрии канцлером стала женщина | Фото: AFP31.05 07:51   MIGnews.com

Впервые в истории Австрии канцлером стала женщина

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен впервые в истории этого государства поручил исполнять обязанности канцлера представительнице женского пола, которая в четверг возглавит временное правительство до выборов, намеченных в этом году.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает The Times of Israel.

Теперь 69-летней Бригитте Бирлайн, которая также занимает должность председателя конституционного суда, будет поручено сформировать кабинет до проведения выборов осенью этого года.

"Я буду стремиться завоевать доверие австрийцев", - сказала Бирлейн вместе с Ван дер Белленом в телевизионном заявлении в четверг, заявив, что в ближайшие дни она проведет переговоры с политическими партиями и общественными организациями.

Напомним, 28 мая президент Австрии отправил правительство Себастьяна Курца в отставку после скандала с российским финансированием.


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