31.05 18:09 MIGnews.com

Арабский мир объединяется против Ирана

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Мекка, Саудовская Аравия: сегодня король Салман открыл чрезвычайную встречу на высшем уровне арабских лидеров. Он выступил с единой мусульманской и арабской позицией в отношении Ирана, и призвал международную общественность использовать все средства для противостояния стране. При этом он подчеркнул, что королевство привержено делу мира.Король Марокко на встрече не присутствовал. От Катара был премьер-министр. Ирак отклонил приглашение. Однако все осудили “саботаж” четырех нефтяных танкеров у побережья ОАЭ, а также атаку восьми беспилотников не ключевой нефтепровод Саудовской Аравии в начале мая.Лидер Палестинской автономии, Махмуд Аббас, выступил в Мекке с речью, в которой он раскритиковал “сделку века” с США, направленную на урегулирование израильско-палестинского конфликта. В планах американской администрации прослеживается сосредоточенность на экономической сфере и игнорирование давней палестинской цели — независимости.Лидерам, прибывшим на встречу в Саудовскую Аравию, были продемонстрировано вооружение йеменских боевиков: разрушенный беспилотник, минометные снаряды и ракеты, которые были использованы в конфликте с саудитами.