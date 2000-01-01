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Алжирцы требуют перемен 31.05 17:48   MIGnews.com

Алжирцы требуют перемен

Алжирцы вышли на улицы столицы, несмотря на серию арестов в пятницу, чтобы добиться дальнейших перемен через два месяца после отставки лидера Абдельазиза Бутефлики.

Тысяча демонстрантов в центральном Алжире скандировали лозунги, осуждая идею проведения президентских выборов в июле и отвергая призывы глав вооруженных сил к диалогу.

«Никаких выборов с этой бандой у власти», - кричала толпа.

Протестующие надеются продолжать оказывать давление на правящую элиту североафриканского государства, проводя еженедельные митинги.


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