31.05 17:14 MIGnews.com

Иран не выходит за пределы позволенной атомной деятельности

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Иран остался в центральных пределах своей атомной деятельности, установленной его сделкой с крупными державами, сообщается в ежеквартальном отчете агентства по наблюдению за ядерной деятельностью ООН, опубликованном Reuters в пятницу.В отчете Международного агентства по атомной энергии, который был разослан государствам-членам агентства, говорится, что Иран не выходил за рамки позиций, включая уровень, до которого он обогащает уран и его запасы обогащенного урана.