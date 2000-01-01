Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран не выходит за пределы позволенной атомной деятельности 31.05 17:14   MIGnews.com

Иран не выходит за пределы позволенной атомной деятельности

Иран остался в центральных пределах своей атомной деятельности, установленной его сделкой с крупными державами, сообщается в ежеквартальном отчете агентства по наблюдению за ядерной деятельностью ООН, опубликованном Reuters в пятницу.

В отчете Международного агентства по атомной энергии, который был разослан государствам-членам агентства, говорится, что Иран не выходил за рамки позиций, включая уровень, до которого он обогащает уран и его запасы обогащенного урана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:09
Арабский мир объединяется против Ирана
17:48
Алжирцы требуют перемен
16:42
В Цюрихе мужчина убил двух заложниц и совершил самоубийство
16:15
ООН призывает к эвакуации ливийских беженцев
15:40
Угрозы заблокировать работу аэропорта Хитроу
15:09
Корь в США растет рекордными темпами
14:51
Иранские лидеры высмеивают "мирный план" Вашингтона
14:33
Помог ли израильский бизнесмен президенту Венесуэлы?
14:05
Повторные выборы усугубляют финансовые проблемы
13:45
Отрицательная миграция в Иерусалим начала уменьшаться
13:05
Взрыв мины на Филиппинах забрал жизни 11 человек
12:45
Кейсария открывает новый гостевой центр
12:45
За водородным топливом будущее?
12:31
Тегеран: Эр-Рияд действует в интересах Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus