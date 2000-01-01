ООН призывает к эвакуации ливийских беженцев

Согласно внутреннему документу ООН, тысячи беженцев, находящихся в ливийских центрах содержания под стражей, подвергаются риску из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Триполи и вокруг него, сообщает Guardian.
В документе УВКБ ООН и Международной организации по миграции, озаглавленном «Обновление содержания под стражей в Ливии» от 29 мая 2019 года, говорится, что 3 919 из 5 378 человек, содержащихся в центрах, вызывают озабоченность из-за особой уязвимости.
Многие заключенные мигранты были оттеснены ливийской береговой охраной, финансируемой ЕС, когда они пытались пересечь Средиземное море по пути в Европу.