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ООН призывает к эвакуации ливийских беженцев 31.05 16:15   MIGnews.com

ООН призывает к эвакуации ливийских беженцев

Согласно внутреннему документу ООН, тысячи беженцев, находящихся в ливийских центрах содержания под стражей, подвергаются риску из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Триполи и вокруг него, сообщает Guardian.

В документе УВКБ ООН и Международной организации по миграции, озаглавленном «Обновление содержания под стражей в Ливии» от 29 мая 2019 года, говорится, что 3 919 из 5 378 человек, содержащихся в центрах, вызывают озабоченность из-за особой уязвимости.

Многие заключенные мигранты были оттеснены ливийской береговой охраной, финансируемой ЕС, когда они пытались пересечь Средиземное море по пути в Европу.


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