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Помог ли израильский бизнесмен президенту Венесуэлы? | Фото: AFP31.05 14:33   MIGnews.com

Помог ли израильский бизнесмен президенту Венесуэлы?

Как сообщает The Times of Israel, США подозревают, что еврейский инвестор Диего Адольфо Маринберг помог президенту Венесуэлы, разворовать национальную казну.

Соединенные Штаты расследуют дело израильско-аргентинского бизнесмена, подозревая его в том, что он якобы помог вывезти деньги президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны.

44 летний Диего Адольфо Маринберг, также известный как Зев Маринберг, живущий в Нью-Йорке и в Буэнос-Айресе, находится в центре внимания министерств юстиции и казначейства США за роль в перемещении денежных средств на счетах Мадуро. По предварительным оценкам Мадуро украл 1,2 миллиарда долларов из венесуэльской национальной казны.

Согласно отчету колумбийской газеты El Tiempo, информация о перемещении денежных средств с помощью Мэринберга является «новой зацепкой» в расследовании. В отчете говорится, что Маринберг начал работать в Венесуэле в 2006 году и что деньги поступают через его компанию Adar Capital Partners, которая имеет офисы в Буэнос-Айресе, Тель-Авиве и Нью-Йорке.

Правительство США пытается заблокировать финансовые потоки Мадуро, который поддерживает Иран и жестоко критикует политику и правительство Израиля. Администрация Трампа готовится ввести санкции против бизнесменов, помогающих Мадуро скрыть деньги, и Мэринберг имеет все шансы оказаться в этом списке.


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