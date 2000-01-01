Тегеран: Эр-Рияд действует в интересах Израиля

Тегеран обвинил Эр-Рияд в пятницу в "посеве розни между исламскими странами и в регионе" в пользу Израиля после того, как королевство организовало саммиты стран Персидского залива, чтобы сплотить поддержку против Исламской республики.
Саудовская Аравия "продолжает сеять разделение между исламскими странами и в регионе, что является желанием сионистского режима", заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
Представитель ведомства добавил, что "мы рассматриваем попытки Саудовской Аравии сплотить соседние и арабские страны против Ирана как продолжение бесполезных попыток Америки и сионистского режима".
Заявление прозвучало, когда иранцы начали антиизраильские митинги по всей стране, чтобы отметить так называемый "День аль-Кудс" или "День Иерусалима", который в разных мусульманских странах ежегодно отмечают в последнюю пятницу Рамадана. В этот период мусульмане высказывают свое большое недовольство по поводу того, что Иерусалим находится под контролем Еврейского Государства.