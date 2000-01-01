Замечания короля в начале чрезвычайного саммита в Персидском заливе в священном городе Мекка появились на следующий день после того, как советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Иран почти наверняка стоит за нападением на саудовские нефтяные танкеры.
Как известно, Тегеран отрицает эти обвинения.
Между тем, сообщается, что йеменские повстанцы, союзники Исламской республики, недавно атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и даже временно перекрыли крупный нефтепровод.
"Вмешательство иранского режима во внутренние дела стран региона, разработка ядерных программ и ракет, угроза свободе международных перевозок — представляют опасность для мировых поставок нефти", - заявил король Саудовской Аравии на конференции лидеров стран Персидского залива.
"Преступные действия Ирана требуют сотрудничества стран Персидского залива для поддержания безопасности в регионе", - добавил Салман ибн Абдул-Азиз, имея в виду нападения на нефтяные объекты в Персидском заливе.
По данным издания, на переговорах также присутствовали глава правительства Катара, эмир Кувейта и наследник престола в Абу-Даби, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.