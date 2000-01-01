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flickr 31.05 08:51   MIGnews.com

Путин: Асад не применял химическое оружие в Идлибе

Президент России Владимир Путин уверен в том, что правительство Башара Асада не стоит за химической атакой в Идлибе. Напомним, что в результате предположительной химической атаки в апреле погибли десятки мирных жителей.

В интервью французской газете Le Figaro российский президент отметил, что нет доказательств того, что режим Асада применял химическое оружие против мирных жителей. По его словам власти РФ предложили США и остальным партнерам провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химическое оружие.

Однако все отказались от этой идеи, как отметил президент РФ.

"На мой взгляд, это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению, это просто провокация. Асад этого оружия не применял", - резюмировал Владимир Путин.
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