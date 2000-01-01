31.05 08:51 MIGnews.com

Путин: Асад не применял химическое оружие в Идлибе

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Президент России Владимир Путин уверен в том, что правительство Башара Асада не стоит за химической атакой в Идлибе. Напомним, что в результате предположительной химической атаки в апреле погибли десятки мирных жителей.В интервью французской газете Le Figaro российский президент отметил, что нет доказательств того, что режим Асада применял химическое оружие против мирных жителей. По его словам власти РФ предложили США и остальным партнерам провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химическое оружие.Однако все отказались от этой идеи, как отметил президент РФ."На мой взгляд, это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению, это просто провокация. Асад этого оружия не применял", - резюмировал Владимир Путин.