Путин: Асад не применял химическое оружие в Идлибе
Президент России Владимир Путин уверен в том, что правительство Башара Асада не стоит за химической атакой в Идлибе. Напомним, что в результате предположительной химической атаки в апреле погибли десятки мирных жителей.
В интервью французской газете Le Figaro российский президент отметил, что нет доказательств того, что режим Асада применял химическое оружие против мирных жителей. По его словам власти РФ предложили США и остальным партнерам провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химическое оружие.
Однако все отказались от этой идеи, как отметил президент РФ.
"На мой взгляд, это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и все. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению, это просто провокация. Асад этого оружия не применял", - резюмировал Владимир Путин.