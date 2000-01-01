Десантники отработали завоевание Газы в Ашкелоне

Бригада десантников провела масштабные учения в Ашкелоне, имитировавшие захват Газы.
Десантники отработали взаимодействие с другими родами войск: танками, артиллерией и военными инженерами, подразделениями Окец и Рохев Шамаим.
Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот заявил: “После десяти лет операций в Газе мы очень четко представляем себе сложность этой арены. Мы должны удивить врага. Мы должны нанести удар максимальной силы в минимальный промежуток времени, и максимизировать достижения в бою”.