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Десантники отработали завоевание Газы в Ашкелоне 31.05 07:41   MIGnews.com

Десантники отработали завоевание Газы в Ашкелоне

Бригада десантников провела масштабные учения в Ашкелоне, имитировавшие захват Газы.



Десантники отработали взаимодействие с другими родами войск: танками, артиллерией и военными инженерами, подразделениями Окец и Рохев Шамаим.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот заявил: “После десяти лет операций в Газе мы очень четко представляем себе сложность этой арены. Мы должны удивить врага. Мы должны нанести удар максимальной силы в минимальный промежуток времени, и максимизировать достижения в бою”.
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