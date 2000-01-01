31.05 07:51 MIGnews.com

ХАМАС о возобновлении финансирования Ираном: Это ложь

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Муса Абу Марзук, заместитель председателя политбюро ХАМАС, опроверг сообщения о том, что Тегеран возобновит финансовую поддержку палестинского движения. Газета A-Sharq al-Awsat сообщила, что данное решение было принято после недавно организованных серий встреч между лидерами ХАМАСа и представителями корпуса стражей исламской революции Ирана в Бейруте.Издание также утверждало, что то финансирование ХАМАСа возобновится после завершения выборов в Иране.Однако Марзук опроверг слухи, назвав их "ложными новостями". Он отметил, что отношения между ХАМАСом и Ираном остались прежними. По его словам, данные утверждения в СМИ были "сфабрикованы" и "необоснованными".Также газета писала, что в ближайшее время лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе отправится с визитом в Тегеран, но Марзук опроверг и эту информацию.Он подчеркнул, что сообщения о поездках за границу с участием высокопоставленных членов ХАМАСа официально объявляются представителями группировки.